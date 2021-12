Vai oficializar? Neymar posta foto de Bruna Biancardi ao lado da família

Neymar Jr. postou uma foto de seu affair, Bruna Biancardi, em um clima bem família no feed do Instagram nesta véspera de Natal, dia 24. O jogador, que ainda não assumiu namoro com a influenciadora, já vive o romance há meses, incluindo sempre beldade nas confraternizações com amigos, e no seu dia a dia em Paris, na França, mas volta e meia dá a entender que está solteiro.

