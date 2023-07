Urach revela como concilia fé com prostituição: 'feliz sendo p*ta e continuo amando Jesus'

Andressa Urach viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (24) ao responder a caixinha de perguntas sobre sexo, prostituição e vida pessoal, no Instagram. Muitos seguidores questionaram sobre a volta da ex-Miss Bumbum à prostituição após ela ter se convertido.

“Como você se sente se comportando e falando como PU…, Depois de ter pregado tanto o evangelho???”, perguntou um internauta. “Porque eu sou feliz sendo uma puta. Eu gosto, eu amo! Além de ser um trabalho é algo que eu gosto muito, muito, muito”, respondeu ela.

Andressa contou que continua com a sua fé embora não frequente mais igrejas pois não acredita mais no homem, e sim em Jesus Cristo. “E isso não quer dizer que eu não ame Jesus, eu continuo amando Jesus. Continuo acreditando em Jesus e a minha salvação é individual, então eu tenho paz, eu tenho a certeza da minha salvação acreditando em Jesus e vivendo na putaria que eu vivo. Eu acho que Jesus sim vai me perdoar, vai me buscar, quando a morte chegar. Acredito não, eu tenho certeza disso, porque pela graça que ele vai nos salvar, não preciso ser merecedora, porque sou pecadora, me reconheço como tal e ele conhece meu coração. Então, eu continuo amando ele, falo de Jesus sempre, até às vezes com as pessoas que estão ali no meu trabalho, eu falo, porque eu amo ele, amo demais, fazer o que?”, finalizou a influencer.

A modelo também afirmou que hoje em dia tem paz de espírito, o que não tinha quando vivia em conflito devido ao medo de ir para o inferno. “[Hoje] Estou leve, em paz. A religiosidade faz com que a gente se sinta muito culpado. Desde o momento que eu aceitei que meu sou e decidir ser feliz da maneira que eu sou, acreditando em Jesus sim, acreditando na minha salvação sim, hoje sim eu tenho paz que eu não tinha [antes]”.