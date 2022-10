Último capítulo de Pantanal tem morte de Zé Leôncio, beijo gay e participações especiais

O último capítulo da novela Pantanal foi marcado por muito emoção e repercutiu nas redes sociais na noite desta sexta-feira (7) com a morte de Zê Leôncio, beijo gay entre peões e participação especial do autor Benedito Ruy Barbosa.

Zé Leôncio sofreu um infarto e morreu em casa. A cena de sofrimento enquanto o personagem agoniza no sofá foi cortada e substituída pelo reencontro do fazendeiro com seu pai, o Velho do Rio, que passou o bastão para o filho.

Diferente da versão original, a despedida de Zé Leôncio não teve salva de tiros para cima. Para homenageá-lo, os filhos tocaram berrante. A ideia foi do ator Irandhir Santos, intérprete de Zé Lucas.

O tempo passou e Zé Leôncio aparece como Velho do Rio para os netos, Maria - filha de Jove e Juma -, e Antero filho de Irma e Zé Lucas.

As crianças são filhos do autor Bruno Luperi, que reescreveu a história criada pelo avô, Benedito Ruy Barbosa, que participou da trama narrando as palavras de encerramento de Pantanal.

Eu to toda arrepiada com esse final! #Pantanal pic.twitter.com/obpowoQJSY — TV Globo (@tvglobo) October 8, 2022

Novo casal

Zaquieu (Silvero Pereira) encontrou um novo amor com João Zoinho (Thommy Schiavo) e protagonizou o primeiro beijo gay da trama entre peões.

No ultimo capítulo de ‘Pantanal’, TV Globo exibe beijo gay do personagem Zaquieu. #Pantanal



pic.twitter.com/3Wak5f4FZV — ARTH (@anthunesarth) October 8, 2022

Participações especiais

Cristiana Oliveira (que viveu Juma em 1990), Giovanna Gold (Madeleine), Sérgio Reis (Tibério), que participaram da primeira versão de Pantanal estiveram no capítulo final.