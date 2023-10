Ultimato de Israel provoca fuga de civis em Gaza, preço do petróleo dispara e outras notícias do dia

Luísa Sonza se incomoda com pergunta no Fantástico e quase abandona entrevista. Poliana Abritta quis saber sobre a acusação de racismo feita por uma advogada.

BC argentino congela saldo de dólares nos bancos do país até eleição. Medida visa conter a desvalorização do peso e a inflação.

Seca na Amazônia faz rio desaparecer, e ribeirinhos percorrem bancos de areia com água da cidade. Igarapé Paranã de Tefé, no médio Solimões, não existe mais, e moradores de comunidades que o margeiam precisam percorrer longas distâncias para ter água para consumo.

Barroso justifica ações do STF e ouve sugestão de Sarkozy para disputar Presidência do Brasil. 'Isso não passa pela minha cabeça', diz presidente da corte após comentário de ex-presidente da França.

Petróleo dispara e supera os US$ 90 com escalada da guerra. Bolsa cai 1,10% e dólar sobe a R$ 5,0880 na volta de feriado.

Mais de 170 israelenses partem de São Paulo rumo a Tel Aviv para lutar na guerra. Grupo com pessoas que estavam em diversos países da América Latina viaja com apoio do serviço diplomático de Israel.

Palestinos deixam norte de Gaza às pressas com malas e trouxas após ultimato de Israel. Ultimato de Tel Aviv para esvaziar parte de enclave palestino deslocaria 1,1 milhão de pessoas, ou metade da população do território.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.