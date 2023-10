Blogueira revela ficada com Vini Jr. em festa promovida por Neymar

A modelo e influencer de Cuiabá Letícia Sogiro revelou que ficou com Vini Jr. na festinha promovida por Neymar Jr.

"Sim, [ficamos]. Desde abril nós conversamos por mensagens. Até vazou um áudio meu contando isso", disse ela em um áudio que passou a circular após a festa ganhar os perfis de fofoca no Instagram.

"Amiga, detalhe, eu já conversava com o Vini desde abril. Ele já me chamou para o aniversário dele, para um monte de festa. Ele já me chamou para ir para Madri, e eu nunca fui vê-lo. Conversamos há muito tempo, tem seis meses. Aí ele vem para a minha cidade e eu não posso ficar com o cara? Esse povo de Cuiabá é muito à toa, né? Vão para p... Eu estou de boa. Estou ficando com um cara que converso. Eu sou solteira, ele é solteiro. Não posso nem ficar com o cara em paz?", disse.

A loira confirmou a situação a Lucas Pasin e afirmou que o jogador não gostou da ficada ter se tornado pública e que o rolo pode não ter futuro. "Ele está chateado com a situação".

Letícia confirmou que os celulares eram barrados no local e que pegou o convite para essa festa em um hotel, sendo orientada a não falar sobre o evento.