Uendel Pinheiro curte cruzeiro de Neymar

Uendel Pinheiro aproveitou a folga dos shows para curtir o Cruzeiro de Neymar, que terá 72 horas de festa em alto mar.

O pagodeiro nortista postou em seu perfil do Instagram alguns momentos no cruzeiro, inclusive uma foto com a mãe do jogador, Nadine Gonçalves.

O cruzeiro conta com a presença de humoristas, influenciadores digitais e mais de 30 atrações musicais. A embarcação partiu do porto de Santos ontem (26) com 4 mil hóspedes rumo à praia de Búzios, no Rio de Janeiro.