Cruzeiro de Neymar zarpa hoje, saiba quanto custa e mais detalhes

O cruzeiro de Neymar Jr. zarpa nesta terça-feira (26), com programação até o dia 29 de dezembro. O "Ney em alto mar" terá 72 horas de festa, com vários shows e stand-up comedy.

O evento que tem presença de Neymar Jr., familiares e 'parças' do craque, que está fora dos gramados desde outubro, quando se lesionou, é só para quem pode: o preço do quarto mais barato no primeiro lote era de R$ 5.159 e o mais caro R$ 7.265. No lote mais recente, as cabines passaram a custar de R$ 22.240 a R$ 28.240, com varanda.

O navio zarpa de Santos no dia 26 de dezembro, às 18h, passa pelo litoral carioca, para em Búzios e volta para Santos no dia 29 de dezembro.

Os sortudos que adquiriram terão acesso a 72 horas de cassinos, lojas, boliche, sala de jogos, cinema 4D, parque aquático, academia, spa, teatro e opções de gastronomia de todo o mundo.

Os shows ficam por conta de Jota Quest, Péricles, Belo, Matheusinho, Suel, Ana Clara, Gica, Feyjão, Matheuzinho, Grupo Envolvência, DJ Sevenn, DJ Cereja, Guilherme e Benuto, MC Guimê, MC Ryan, MC Oruam, MC Poze, Orochi e Mamonas Assassinas - O Legado.

Já as risadas estão garantidas com stand ups de Renato Albani, Victor Sarro e Thiago Ventura.

O cruzeiro contará ainda com três festas temáticas, uma tropical, uma do branco e uma à fantasia. As crianças podem ficar na área Kids, e há ainda academia, restaurantes luxuosos, piscinas com bordas infinitas, uma galeria de fotos de Neymar e um toboágua vertigo.