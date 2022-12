Travis Baker e membros do Blink 182 ficam pelados em forma de bonecos da Funko

A banda vem ao Brasil em março de 2023, no Lollapalooza, em dia que tem também os grupos Tame Impala e The 1975.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda Blink 182 vai lançar bonecos em que aparecem "pelados". A linha, criada pela marca Funko, resgata o videoclipe "What's My Age Again", no qual o trio Travis Baker, Mark Hoppus e Tom DeLonge surgem quase nus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.