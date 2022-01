Traída mais de 50 vezes, Maíra Cardi diz que não teme nova traição de Arthur Aguiar no BBB 22

Maíra Cardi afirmou que acredita na transformação de Arthur Aguiar e não tem medo de ser traída pelo ator durante a estadia dele no Big Brother Brasil 2022.

"É sobre amor, é sobre amar, sobre perdoar e acreditar no poder do propósito de Deus", disse. "Sim, eu acredito na sua transformação, acredito na transformação do ser humano, até mesmo porque se eu não acreditasse eu poderia trabalhar com qualquer outra coisa, menos com transformação”, afirmou ela, ao desejar boa sorte ao marido via redes sociais.

A coach e ex-BBB se preparou para a estadia do ator no reality show. Maíra atualizou o seu perfil no Instagram para “empresária do emagrecimento” e até alterou a grafia do seu nome após o anúncio; antes se escrevia “Mayra”. Ela também chamou atenção por estar com o rosto diferente e alguns seguidores apontaram um exagero no uso de preenchimentos.

Vale lembrar que em 2020 Maíra se separou de Arthur Aguiar e expôs uma série de traições e outros fatos escandalosos sobre a relação. Ela afirmou, na época, que descobriu mais de 50 traições e chegou a fazer teste de DST para saber se foi contaminada. Em uma das traições, o ator teria usado o dinheiro da esposa para pagar uma garota de programa. Na época, Maíra afirmou: "Quando eu disse que eram 16 traições, eu não sabia nem um quinto. Já passou de 50. Não consigo nem mais quantificar. O mais triste de tudo é saber que estava grávida quando essa p*taria começou. Quando estava amamentando, poderia ter passado doenças à minha filha. Isso não foi pensado em nenhum momento. Isso me choca, é [falta de] caráter, isso é muito sério! A quantidade de parceiras que ele teve... isso é bizarro! Ele não pensou na filha dele. Já fiz testes de saúde, mas farei de novo e vou continuar fazendo".

Na ocasião, Maíra construiu uma mansão gigantesca para morar sozinha com a filha e fez sucesso com vídeos incentivando outras mulheres que passaram por relacionamentos abusivos. Em setembro de 2020, Arthur se converteu ao evangelho em um retiro espiritual. Em fevereiro de 2021, Maíra alegou que teve uma experiência espiritual de morte durante uma viagem com amigas e que só "reviveu" após Arthur chegar no local e tocá-la. No final do ano passado, Arthur se mudou para a mansão de Maíra.