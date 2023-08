Torcida do PSG comemora saída de Neymar com faixa em estádio

A torcida do PSG comemorou a saída de Neymar, vendido para o Al Hilal, durante o Campeonato Francês neste sábado (26). O clube ganhou do Lens por 3 a 1 no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

No estádio, a torcida ergueu uma faixa na arquibancada com a frase: "Neymar: Finalmente nos livramos do malcriado".

Mas e a torcida do PSG comemorando a saída do Neymar?

"NOS LIVRAMOS DO MALCRIADO" pic.twitter.com/hsWzDxXV5g — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) August 27, 2023

Neymar ainda não estreou no Al Hilal, da Arábia Saudita, comandado por Jorge Jesus.