Torcida do Fla shippa Anitta e Arrascaeta em show na final da Libertadores

MONTEVIDÉU, URUGUAI (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Flamengo, em maior número na final do estádio Centenário, em Montevidéu, aproveitou o show de Anitta antes da final contra o Palmeiras para shippar a cantora com um dos ídolos do clube, o meia Arrascaeta.

Após o aquecimento dos jogadores no gramado, o palco para a apresentação da cantora começou a ser montado e a torcida do Flamengo aproveitou para brincar com a cantora cantando uma música em alusão à Arrascaeta, já que antes da final Anitta mostrou interesse no jogador.

Durante a semana, a cantora se surpreendeu com um post de divulgação que fazia uma montagem dela e de Arrascaeta e escreveu:

"Esse jogador da foto quem é, gente? É solteiro?", escreveu a cantora.

Arrascaeta é um dos craques do Flamengo e era dúvida para a final, mas começará o jogo como titular e em seu país de nascença, já que o meia é uruguaio.