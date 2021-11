Ex-BBB Sarah e Lucas Viana terminam namoro após viagem ao México

Ainda na sexta-feira, Lucas chegou a se declarar para a ex-bbb. “Nada mais sincero do que a nossa intensidade, nada mais surpreendente do que a nossa conexão… Todos os dias agradeço por ter essa mulher incrível ao meu lado, compartilhando momentos inesquecíveis e escrevendo uma história linda que evolui dia após dia. Olhando no seu olho vejo o futuro que quero pra mim e vou fazer de tudo para que seja tão perfeito quanto sonhamos. Obrigado por ser a melhor parceira que eu poderia ter.”.

Dessa vez, o romance subiu no muro após a viagem romântica a Tulum, no México, feita pelo casal. Os dois chegaram a trocar declarações nas redes sociais durante a aventura.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.