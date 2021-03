Tonico Pereira diz que é viciado em sexo aos 72 anos

O ator Tonico Pereira, de 72 anos, afirmou ser viciado em sexo em entrevista ao jornal O Globo.

Tonico contou que não não vê problema em fazer sexo excessivamente. “Gosto muito. Talvez o sexo seja um dos meus vícios mais fortes. Para mim, não é doença, é saudável”.

O eterno “Mendonça” de “A Grande Família” se vacinou contra a covid-19 no último sábado (27), mas não comemorou em respeito as pessoas que ainda não foram imunizadas. “Prefiro eu morrer do que as pessoas ao meu lado, porque não tenho mais lágrimas”, disse.

O artista ainda contou sobre o brechó que abriu, mas que não tem tido muito sucesso. “Honro compromissos e estou me f... Como já fali umas oito vezes, vou superar. Tenho insegurança com o rendimento do trabalho de ator, então, sempre fiz outras coisas que me amparassem. Mas fali em todas as profissões, e quem sustenta tudo é a de ator. Posso escrever um livro de autoajuda sobre falência, pode dar dinheiro, né?”, disse.

O ator também relembrou os problemas de saúde, mas afirma não ter parado de fumar. “De dois meses para cá, tive três diverticulites. Pneumonia, devem ter sido umas 20. Tenho DPOC [doenças pulmonares que bloqueiam a passagem de ar], sou diabético e tive trombose. Não sei como supero tudo isso. Já operei garganta, quatro cânceres de bexiga, hemorroidas, prótese peniana que, inclusive, foi vencida pela diabetes. Tive que correr para o hospital para tirá-la. Mas ela era maravilhosa”, relembrou.