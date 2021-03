Sarah diz que 'errou tentando acertar' e se desculpa por ironizar pandemia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sarah Andrade esteve no programa Mais Você (Globo) nesta quarta-feira (31) e afirmou que a sua atitude em relação a Juliette foi errada. "Tentei ser fiel aos meus sentimentos, infelizmente julguei e fui contra a pessoa errada", explicou, "por motivos que eu fantasiei na minha cabeça".

A ex-participante foi eliminada nesta terça-feira (30) com 76,76%, tendo sido indicada em uma das votações mais tensas do Big Brother Brasil 21. Ela disse que chamou Camilla de Lucas para continuar o voto aberto para ninguém desconfiar de combinação, mas não esperava que seus amigos a "apunhalassem pelas costas".

A consultora de marketing afirmou que o G3, composto por ela, Gilberto Júnior e Juliette Freire, era muito unido, e que as brigas entre os três partiram muito mais dela do que do ecônomo, e que sente ele e a advogada tem uma conexão.

"Se eu não tivesse falado as coisas que eu falei, eu não estaria sendo verdadeira", disse. "Errei tentando acertar", continuou sobre ter se afastado de Juliette. Ela ainda afirmou que a maquiadora se tornou uma opção de voto por perder a confiança nela.

Ao ver a reação de Gilberto com a sua saída, Sarah se emocionou. "Dá um desespero de ver ele sofrendo", diz. "A culpa foi minha, a única errada fui eu." Por fim, ela diz que sua torcida é para Gil, e teceu muitos elogios para seu amigo.

Sobre sua relação com Rodolffo, a ex-BBB disse que irá decidir com o passar do tempo se continuará uma relação ou não, porque ainda está muito magoada. "Ele pode não lembrar, mas eu falei sim para ele", explicou sobre a indicação de Gil ao Paredão.

Sobre o voto em Viih Tube, que também teve grande repercussão na casa, a consultora de marketing afirmou que era uma estratégia de jogo para que Caio Afiune e Rodolffo não fossem juntos ao paredão. Ela disse que a conversa que teve com o cantor sertanejo foi em "um momento que estava muito tensa".

Ana Maria Braga, 71, perguntou então se ela tinha algum interesse romântico por Rodolffo, e ela afirmou que as cantadas que dava tanto no sertanejo quanto em Arthur eram brincadeiras. "Você viu como tava esse elenco? Sou solteira a cinco anos", disse, aos risos. "É muito homem lindo!".

A apresentadora falou sobre as questões da ex-participante com Juliette. Sarah respondeu que para ela, a maquiadora voltava todas as situações para si: "Às vezes não precisamos comparar tudo com o que aconteceu na nossa vida", afirmou. "Pode ser que seja o jeito dela, e eu julguei isso."

Porém, Sarah Andrade afirmou que não retira o que disse, porque estava sendo verdadeira com seus sentimentos. "Se eu entendi a Carla, porque não poderia entender a Juliette que era muito mais minha amiga?", refletiu. Por fim, ela afirmou que precisa rever as cenas para entender onde errou.

Ana Maria tocou no assunto dos discursos de Sarah sobre a Covid-19. A ex-participante afirmou em alguns momentos no programa que não levava a pandemia a sério. Sarah afirmou: "A única coisa que eu tenho a fazer é pedir desculpas".

"Do fundo do meu coração, peço desculpas as famílias e as vítimas", continuou. "As festas que eu fui eram regulamentadas", disse. "Quando eu entrei no programa as coisas realmente estavam melhorando."