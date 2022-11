Tiroteio em show de Hugo & Guilherme termina com dois mortos e um baleado

Já a irmã do jovem que morreu informou que o irmão estava no show com um amigo e tentou intervir em uma briga de casal, quando o autor sacou uma arma e fez vários disparos.

De acordo com o G1, o sobrevivente relatou que não conhecia as outras duas vítima, só escutou os tiros e percebeu que tinha sido atingido.

No boletim de ocorrência consta que durante a atração principal iniciou uma confusão na plateia e houve os disparos. As vítimas fatais foram uma mulher de 23 anos e um homem de 26. A terceira pessoa baleada tem 27.

