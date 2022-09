Tino Marcos é ‘barrado’ na entrada da Globo e faz desabafo

“Meus colegas aposentados sempre têm acesso, só falta serem recebidos com tapete vermelho, pois produziram por muito tempo em prol da empresa onde trabalho. Ter essa burocracia pra entrar, sendo que ele não foi lá pedir favor, mas participar de uma produção deles”, apoiou outro. Com o debate, Tino retornou ao Twitter e explicou sobre a postagem.

O jornalista chegou a receber criticas pelo ‘desabafo’. Outros saíram em defesa do profissional. “Normal. Por mais estranho que seja. Ou você acha que tenho os crachás de acesso das empresas que já trabalhei no passado?”, questionou um internauta.

“Veja você. Vou à TV Globo pra dar entrevista pro doc do Galvão. E fico 25 minutos esperando autorização pra entrar pelas roletas por onde passei por 35 anos. O segurança, gentil, aguardava a assinatura de um gestor pra eu entrar. E entrei, afinal!”, contou no Twitter.

