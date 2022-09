Repórter usa camisinha em microfone e surpreende telespectadores; Vídeo

A jornalista Kyla Galer chocou os telespectadores ao surgir com uma camisinha no microfone ao vivo enquanto falava sobre a passagem do furacão Ian na Flórida, Estados Unidos.

Com a repercussão, a jornalista da NBC2 explicou no Facebook que a forma é a melhor maneira de proteger o equipamento do vento e das chuvas.

Jornalista usa camisinha em microfone e surpreende telespectadores pic.twitter.com/tfJabxa4B4 — Babilônia (@hamudaniel19) September 29, 2022

"Você não pode molhar esses microfones. Há muito vento e muita chuva, então temos que fazer o que temos que fazer e colocar uma camisinha no microfone”, disse.

Apesar das piadas e dúvidas nos comentários da publicação de Kyla, outros profissionais da área confirmaram que usar a camisinha é um jeito ‘muito comum para proteger os microfones em condições meteorológicas extremas’.