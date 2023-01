Tiktoker Vanessa Lopes posta 'frase de quem vai entrar' no BBB23 e atiça seguidores

Vanessa Lopes deixou os seguidores atentos ao postar uma frase que segundo os internautas é típica de quem vai entrar no Big Brother Brasil.

Já tem um tempo que a tiktoker aparece na lista dos cotados para o BBB23. Agora, faltando duas semanas para o início do reality show, ela aumentou as suspeitas ao filosofar sobre a simbologia do seu nome.

“Vanessa: Significa ‘borboleta’, ‘como uma borboleta. O belo nome feminino Vanessa reflete em seu significado a beleza das borboletas e, por extensão, os simbolismos associados com a transformação, a renovação e a felicidade.

Que esse ano eu possa colocar o significado do meu nome em prática! possa me transformar, me renovar e ser feliz cada vez mais porque é isso que importa pra mim… só quero ser feliz! E que eu possa colocar em prática tudo que aprendi no ano passado por favor”, escreveu.

Em resposta, uma seguidora apontou: "Isso é frase de quem vai estar em Big Brother Brasil esse ano. Stories então falando que está sem celular, sem Zap, sem nada! Aguardem".

Além de refletir sobre a sua trajetória deste ano, a influenciadora também citou "borboleta", que poderia vir a ser o símbolo usado por ela no BBB. Vale lembrar que os participantes sempre têm símbolos ou emojis atribuídos a eles, e as torcidas costumam ser nomeadas com base nisso.