Tiktoker oferece R$ 23 mil para quem achar marido ideal para ela

A tiktoker Eve Tilley-Coulson, 35, está oferecendo 5 mil dólares (o equivalente a 23 mil reais) a quem encontrar o marido ideal para ela. O pretendente, no entanto, precisa estar de acordo com uma lista de qualidades que ela estipulou. Em entrevista ao jornal norte-americano "The New York Post", Eve explicou que começou a brincadeira com amigos. "Eu disse a meus amigos que pagaria US$ 5 mil se eles encontrassem o meu marido", comentou. "E eu pensei, por que não abrir a oferta para o TikTok?".

Advogada, residente em Los Angeles, nos Estados Unidos, Eve colocou como regra que só pagaria caso se case com o pretendente. Ela também contou que a proposta viralizou e já recebeu em torno de 20 a 25 pedidos, mas não se encontrou com nenhum. Solteira há cinco anos, a advogada explicou que conheceu algumas pessoas usando aplicativos de namoro e pessoalmente, mas nenhum vingou. "Desde a covid, houve uma mudança estranha na cultura de namoro. Os caras não abordam você pessoalmente, e a maioria dos homens em aplicativos não está disposto a namorar seriamente", explicou.

"Então, acho que pagar US$ 5 mil por um marido que atende às minhas necessidades e está pronto para um relacionamento real vale totalmente a pena", finalizou. Os pré-requisitos para Eve são bem importantes na hora de se decidir pelo parceiro ideal: Faixa etária entre 27 e 40 anos; Ter 1,80 metro de altura ou mais; Ter um senso de humor "britânico" espirituoso; Fortes afinidades com esportes, animais e crianças. "O único requisito físico real que tenho é que ele seja alto porque eu sou alta", explicou. "Namorei homens inseguros sobre minha altura, me pedindo para não usar salto, e isso não me fez sentir bem".