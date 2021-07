Tiago Leifert surge 'fantasiado' de Faustão e diverte web

Tiago Leifert voltou a ser assunto nas redes sociais mais uma vez, neste domingo (25). Os internautas apontaram semelhança entre o look do apresentador durante o ‘Super Dança dos Famosos’ e um look antigo de Faustão.

Hoje, Leifert apresentou vestido um casaco com estampa de lobo, parecida com uma roupa que Faustão já havia usado quando estava no comando das tardes de domingo na TV Globo.

Veja as reações

Thiago Leifert está vestido de Fausto Silva, hoje#SuperDançaDosFamosos pic.twitter.com/v3CdX0totn — Rafael Sales (@_rafaelsales) July 25, 2021