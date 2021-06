Tiago Leifert fala sobre Faustão na abertura do Super Dança dos Famosos

Quem assistiu ao programa deve ter notado que as bailarinas também não estavam no cenário. O grupo foi dispensado e ainda não informações se elas serão remanejadas para outros projetos ou demitidas.

Tiago Leifert assumiu as tardes de domingo após a Globo anunciar a saída antecipada de Fausto Silva e a mudanças no programa. No programa de hoje (20) o apresentador ao começar a 'Super Dança dos Famosos' homenageou o ex-colega de emissora.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.