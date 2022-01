Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, está no BBB 22

Eita! O grupo Camarote do Big Brother Brasil 2022 conta com o neto de Silvio Santos, Tiago Abravanel. Tiago Abravanel, do grupo Camarote, é ator e apresentador, ama BBB e diz que vai ter que se controlar para não se exaltar na casa.

Conheça os participantes https://t.co/HMefYcMPzw #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/4d9eF6I5m0 — Big Brother Brasil (@bbb) January 15, 2022 Artista de vários talentos (ator, cantor, dublador, radialista e apresentador), ele tem 34 anos afirma que vai precisar se controlar para não exaltar com os colegas no programa. Ele contou que escondeu do avô que é dono do SBT a participação no reality show da Globo, embora a situação não deva causar tanto estranhamento, já que o ator já foi contratado da Globo e inclusive participou no ano passado da Super Dança dos Famosos. "BBB não é caridade, é jogo, é para mostrar a que veio e é isso que vim fazer. Vou fazer meu melhor para isso. Quem não quer um milhão e meio? Até meu avô quer”, garante.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.