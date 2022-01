BBB 22 anuncia Naiara Azevedo no grupo Camarote: 'sou louca e explosiva'

Naiara Azevedo, dona do hit “50 reais”, está no Big Brother Brasil 2022. Naiara Azevedo, do grupo Camarote, é cantora e diz que é uma pessoa explosiva, descontrolada e muito competitiva: "Ou eu ganho ou eu ganho!"

Conheça os participantes https://t.co/HMefYcMPzw #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/07wynVmXhw — Big Brother Brasil (@bbb) January 15, 2022 A cantora e compositora sertaneja entra no reality show solteira - o casamento com Rafael Cabral acabou em agosto do ano passado, após 9 anos. Ela conta que é fiel e explosiva e que nunca pensou em se inscrever no BBB por ser "louca, descontrolada e explosiva".

