Tiago Abravanel abre o jogo sobre amizade com Naiara Azevedo: ‘Não nos falamos'

“Eu tinha uma relação mais forte com a Naiara antes do programa. Não sei o que falaram para ela, não sei como o programa bateu para ela, mas continuo tendo o mesmo carinho, respeito e amor por ela”, finalizou.

Sobre Naiara, Tiago disparou: “A Naiara só nos falamos no 101, não nos falamos depois disso. Acho que o tempo resolve as coisas, sabe? Eu não tenho problema com nenhum dos dois, gosto muito deles”, disse.

Em entrevista ao Pod Delas, Tiago revelou que os dois não se falam mais. Questionado sobre como anda a relação com Arthur Aguiar e Naiara, Abravanel contou: “Fortes não, estamos vivendo um momento de digestão, estamos digerindo o que a gente viveu, sempre estive disponível para conversar. Troquei algumas mensagens com Arthur e combinamos de nos encontrar”, disse.

