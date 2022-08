Thyane Dantas faz passeios em Manaus em dia de show de Wesley Safadão

A influenciadora postou fotos em meio à natureza, tomando banho de rio e vendo o pôr do sol ao lado do cantor.

Thyane Dantas está aproveitando para curtir as paisagens amazônicas neste fim de semana, antes do show do marido Wesley Safadão que acontece hoje (6) em Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.