Thiaguinho está tendo affair com ex-bbb Carol Peixinho

Solteiro desde o fim do casamento com Fernanda Souza em 2019, Thiaguinho fez a fila andar e está tendo um affair com a ex-bbb Carol Peixinho.

Segundo o jorna Extra, o affair não deve evoluir para um namoro porque o cantor não quer compromisso sério. Os dois têm dado sinais que estão juntos nas redes sociais.

Há pouco mais de um mês, Thiaguinho e Carol posaram com a mesma fã em Salvador. No último fim de semana, os dois postaram ao mesmo tempo fotos se vacinando em um posto drive thru em São Paulo onde ambos aparece no mesmo carro.

Ainda segundo a publicação, Carol sem querer publicou recentemente a tela de conversa do direct e apareceu uma conversa com o cantor.