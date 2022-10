Thiaguinho e Fernanda Souza trocam declarações na web: 'amo demais'

"Já tá no YouTube esse projeto tão, tão, tão incrível dos 20 anos de carreira do Thiaguinho. Eu já assisti e está emocionante. Thiago é um dos maiores artistas desse país. Seu compromisso com a arte é algo surreal", escreveu Fernanda. Ela também falou da família e a equipe do ex.

