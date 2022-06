Thaynara OG homenageia mulheres maranhenses com look de tirar o fôlego no #SãoJoãoDaThay

Thaynara OG usou um vestido arrasador para brilhar na sua já tradicional festa junina, o São João da Thay, nesta terça-feira (28), em São Luís do Maranhão. Para o primeiro look da noite, a influenciadora escolheu homenagear as artesãs conterrâneas do Maranhão com um vestido vermelho.

E a anfitriã da noite, a maranhense @ThaynaraOG, acaba de chegar ao Chita Carpet. #SãoJoãoDaThay pic.twitter.com/q4rNVEw3cw — Rafaelle Fróes (@rafaellefroes) June 28, 2022

"Vocês estão preparados para o #SaoJoaodaThay? Meu primeiro look é todo feito com a fibra do buriti o artesanato que nasce na mãos de tantas mulheres maranhenses! E não vamos parar por aqui, aguardem", anunciou ela, arrancando elogios dos seguidores.

O evento beneficente que acontece na noite desta terça reúne artistas da cultura popular maranhense e conta com apresentações de grupos tradicionais de São João, além de ter a presença de famosos e atrações musicais como Glória Groove, Juliette, Alcione, Zé Felipe, GKay, Thelminha, Pequena Lô, Bota Pó.