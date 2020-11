Thais Fersoza combina noite quente com Michel Teló: travessuras mais tarde

Thais Fersoza comemorou o Dia das Bruxas no sábado, 31, com muitas travessuras ao lado do maridão, Michel Teló. A atriz postou uma selfie ao lado de uma árvore de Natal decorada com abóboras, e deu um “chamado” no cantor:

“O mais perto que consegui chegar do clima do Halloween.. Uma árvore com abóboras, uma máscara infantil q não coube em mim.. mas teremos doces (fit) de sobremesa e travessuras mais tarde hein marido? @micheltelo hahaha”, escreveu.

Tímido, Teló comentou o convite picante da esposa apenas com emojis de risada.