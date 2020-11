Filha de Carla Perez e Xanddy posa sexy com namorado gringo

Camilly Victoria, filha de Carla Perez e Xanddy, mostrou como foi o seu look de Halloween ao lado do namorado, o norte-americano Red Rum. No Instagram, ela posou com uma fantasia ‘fatal’ e estilosa.

“Doces ou travessuras”, escreveu a jovem de 18 anos, que investe na carreira de cantora.

A família mora há anos nos Estados Unidos. Na última semana, Carla Perez e Xanddy renovaram os votos de casamento em uma praia no Havaí.