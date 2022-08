Thaila Ayala compartilha relato sobre perda de seu bebê: ‘Pior inferno na vida’

Conforme ela, o bebê estava nas trompas. "Em vez de ele descer, ele subiu pro abdômen. Tive esses desmaios, esses vômitos, tanto pelo aborto quanto por esse processo. Ele está lá boiando em litros de sangue, sangue sujo que está meus órgãos. Estou aqui no hospital, vou tomar uma anestesia geral, entrar no centro cirúrgico pra tirar o bebê morto, no caso, o meu filho", contou chorando.

A artista declarou ter desmaiado e vomitado de dor várias vezes. “Ninguém te fala a dor do que é expelir... Eu achava que estava expelindo um mini feto. Parecia que ele estava bem no canal, arregaçando tudo. Era muita dor, morte súbita”, descreveu, declarando, ainda, ter sido informada de que “a dor de abortar assim é como a dor de um parto”. “Quanto sofrimento, pelo amor Deus", lamentou.

Em uma publicação no Instagram, a atriz expôs um áudio enviado por ela momentos antes de passar por uma cirurgia para retirar o bebê, que estava morto. “Passando para avisar que estou aqui na perinatal. Não, não é para parir um filho. Não foi dessa vez. (...)perdi o neném, passei pelo pior inferno na vida. A gente achou que ia sair normal, aí não saiu”, dizia ela, com a voz nitidamente abalada.

Thaila Ayala e Renato Góes são pais de Francisco, de oito meses. No entanto, em fevereiro de 2021, a atriz passou por um aborto espontâneo, e somente neste sábado, 6, ela resolveu compartilhar o relato do momento, definido por ela como o “pior inferno de sua vida”.

