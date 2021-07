Tetracampeã mundial do skate, Karen Jonz dá invertida em apresentador após fala machista

O jornalista Ivan Moré, ex-jornalista da Globo, levou um 'fora' da tetracampeã mundial de skate, Karen Jonz ao atribuir o sucesso da atleta ao casamento com o cantor Lucas, da banda Fresno.

"Você está viralizando. Você já é de um núcleo conhecido porque é casada com o Lucas, vocalista do Fresno". Karen, então, interrompe o jornalista e diz: "Não sou conhecida por ser casada com Lucas, sou conhecida por ser tetracampeã mundial e ser a primeira mulher a vencer o X Games", finalizou.

De acordo com o UOL, Karen Jonz é a nova comentarista do SporTV para assuntos de skate durante as Olimpíadas de Tóquio. Além disso, a tetracampeã mundial foi a primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro nos X Games, maior evento voltado a esportes radicais do mundo.