Taylor Swift manda recado para mãe de Ana Benevides, fã que morreu em show no Rio

Taylor Swift deixou um recado escrito a mão para Adriana Benevides, mãe de Ana Clara Benevides, fã que morreu no show da cantora no Rio de Janeiro.

A família de Ana Clara e ainda a amiga que estava com a jovem quando ela passou mal, Daniele Menin, foram recebidas como VIP no último show da artista no Brasil, em São Paulo, mas Adriana não conseguiu comparecer. Apesar disso, ela recebeu um recado carinhoso da cantora, escrito à mão e em português: "Eu te amo, Adriana", dizia a mensagem assinada em uma foto de Ana Clara.



“Ainda não chegou nas minhas mãos, mas sei que ela mandou um bilhete pra mim. Vou guardar com muito carinho, isso encheu o meu coração de alegria, por saber que a minha família foi lembrada”, disse a mãe da jovem ao g1.



“A produção da Taylor entrou em contato com a família se disponibilizando a nos levar para assistir o último show da turnê no Brasil. Fiquei muito feliz que a Dani pode realizar esse sonho dela, ela não assistiu o show por conta de tudo que aconteceu e agora teve todo suporte e também tirou foto com a Taylor”, continuou ela.

“Eu não tinha condição de ir, ainda é muito difícil pra mim. Sei que a Ana ficaria muito feliz em me ver no show da vida dela, mas eu não tinha condição de realizar esse sonho por ela. Ela sempre falava que era pra eu me cuidar e ser feliz, mas é muito difícil sem ela”, explicou.