Taylor Swift: fã puxa outra pelos cabelos na fila de show e caso tem reviravolta; vídeo

Uma fã brasileira pegou uma colombiana pelos cabelos no Estádio Nilton Santos, no Engenhão, em briga na fila para o show de Taylor Swift no Rio nesta segunda-feira, 20. A briga terminou com a agressora sendo levada pela polícia e as agredidas assistindo ao show de camarote. Entenda tudo abaixo:

Um grupo começou a reclamar que algumas pessoas estavam furando a fila para entrar no local. Uma fã, mais exaltada, chegou a partir para a agressão ao vivo para as câmeras do jornal SBT Rio. Uma das colombianas, que fazia parte do grupo acusado de furar fila, começou a chorar e foi amparada pela produção.

Uma terceira fã que viu toda a cena desde o início afirmou que, na verdade, as colombianas não furaram fila, elas estavam no local e uma delas saiu para comprar lanche, retornando para o seu lugar em seguida —- quando passou a ser acusada pelas brasileiras de furar a ordem de chegada.

Fã brasileira que agrediu uma fã colombiana vai ser levada pra delegacia.

A fã colombiana que foi agredida e retirada das grades que controlam a ordem de chegada foi levada para uma ambulância, em cadeira de rodas. O SBT informou que o grupo agredido assistirá ao show em um camarote após convite da produção.

A PM foi acionada para levar a brasileira que agrediu a colombiana para a delegacia.