Taylor Swift e Matty Healy terminam namoro

O namoro de Taylor Swift com Matty Healy já chegou ao fim, informou hoje (5) o TMZ.

A cantora de 33 anos está solteira novamente, após ter engatado o relacionamento com o vocalista do The 1975 logo após o fim do seu romance de 6 anos com o ator Joe Alwyn.

Taylor, que passa pelo Brasil em novembro com a "The Eras Tour", conhecia Matty desde 2014 e os dois passaram a ser visto frequentemente ultimamente, demonstrando intimidade — como por exemplo, quando ele foi visto entrando escondido na casa dela em Nova York, e deixando o local acompanhado do pai da loirinha.

Ele foi a vários shows da cantora nos EUA logo após o fim do namoro com Joe.

O casal foi fotografado por último no dia 25 de maio. Durante o relacionamento relâmpago, Matty havia parado de beijar pessoas durante seus shows, e agora com o término, voltou a fazer isso —- tendo beijado um segurança na boca neste fim de semana, na Dinamarca.