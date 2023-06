Taylor Swift deve anunciar shows no Brasil em breve

“ATENÇÃO! O anúncio de Taylor Swift no Brasil está chegando. Avisei desde janeiro. Preparem o calmante!”, escreveu ele no Twitter.

Segundo o jornalista José Norberto Flesch, famoso por dar furos de shows internacionais, a cantora deve anunciar datas de shows da "The Eras Tour" no país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.