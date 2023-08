Tata Werneck é internada com covid-19

Em seu aniversário, Tata contou com a presença de 700 convidados. "Fiz o teste porque sou neurótica. Tenho pânico e já ouvi muitas coisas horríveis que todos falam. Preferi me isolar aqui até ficar bem. Tenho muito pânico, e fico nervosa", acrescentou.

Ao colunista Lucas Pasin, do UOL, Tata informou estar bem e com sintomas leves. Estou quase sem sintomas, mas achei prudente fazer os exames e acompanhar de perto em um hospital. Neste momento só quero poder me isolar para não passar para a minha filha, e espero poder voltar logo para casa”, disse.

