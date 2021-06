Tânia Mara engata affair com sertanejo Tiago, da dupla com Hugo

Este é o primeiro relacionamento assumido pela cantora após o fim do casamento de 15 anos com o diretor Jayme Monjardim.

“Estamos nos conhecendo, mas ainda não é namoro”, disse a cantora à Quem. Os dois se encontraram no fim do ano passado e se aproximaram em janeiro deste ano.

A fila andou para Tânia Mara. A cantora está tendo um affair com o sertanejo Tiago, da dupla com Hugo.

