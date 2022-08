Suzana Pires compara Rafa Kalimann com Débora Nascimento e deixa internautas irados

O ator é ex de Débora Nascimento com quem ficou junto por 7 anos. O casal teve um término conturbado com rumores de traição em 2019.

Após fortes rumores, Rafa Kalimann e José Loreto assumiram o relacionamento no aniversário de Caetano Velo no último fim de semana.

