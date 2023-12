Susana Werner diz que foi vítima de abuso patrimonial após separação de Julio Cesar

Após anunciar o fim do casamento com Júlio César, Susana Werner afirmou que o ex-marido controlava o acesso ao dinheiro da família pic.twitter.com/SDlzUYPFzg — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) December 11, 2023

Após ter anunciado o fim do casamento com Julio Cesar, Susana Werner afirmou que foi vítima de abuso patrimonial. Em uma longa sequência de Stories no seu perfil do Instagram, ela disse que recebia uma "mesada" do marido, deu detalhes da situação e disse que só se deu conta de que passava por isso após aprender sobre o assunto com o caso Ana Hickmann.

O detalhe é que no começo da relação, Susana recebia mais que o amado e chegou a pagar pelo casamento dos dois. Depois, quando Julio virou um bem-sucedido goleiro, a situação mudou para ela. “Provavelmente ele [Julio Cesar] foi instruído a ser assim. Na minha cabeça, é errado". "O amor não é tudo, não adianta você amar uma pessoa e ela não ter orgulho de você, não te apoiar nas coisas que você quer fazer”, acrescentou.

A Leo Dias, Susana disse que não tinha liberadade de fazer o que queria com o dinheiro do casal, e não podia fazer coisas simples como decorar o próprio apartamento. “Ele me dava um valor que achava justo nos cálculos dele. Eu sempre aceitei tudo pois o amava, mas de uns tempos para cá eu já estava esgotada. Sonhei o sonho dele a vida toda, agora é o momento de sonhar o meu também”, completou.

Susana afirmou que é dona de um salão e de uma boutique, mas que os empreendimentos não se pagam e não dão lucro.