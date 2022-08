Susana Vieira recebe alta após tratar sequelas da Covid-19

Susana Vieira já está em casa. A atriz teve alta hospitalar do Copa Star, na Zona Sul do Rio, no começo da noite desta quinta-feira (11).

"Ela teve alta, já está bem e completamente curada", disse a assessora da atriz, Dany Tavares, sobre a necessidade de algum acompanhamento extra para as sequelas que a atriz enfretava no pulmão.

Ela foi internada porque precisou de cuidados médicos no dia 5 de agosto para tratar sequelas da Covid - contraída no dia 12 de julho, e que deixou um mal-estar no pulmão da atriz.