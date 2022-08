Cátia Fonseca detona goleiro Bruno por atrasar pensão: 'Criatura ruim'

A apresentadora Cátia Fonseca, de 53 anos, repercutiu a ordem de prisão contra o goleiro Bruno, 37, por mais de dois anos de atrasos no pagamento de pensão alimentícia ao menino Bruno Samúdio, 12 anos, filho dele com Eliza Samúdio. Ela comentou o assunto em seu programa "Melhor da Tarde" (Band) e não poupou críticas à atitude do atleta.

"Eu fico indignada com a cara de pau dessa criatura. Matou do jeito que matou a Eliza, não quer nem saber da criança - que nesse ponto a gente dá até graças a Deus, porque, coitado do menino, não merece ter uma relação com uma criatura ruim dessa", disparou Cátia, indignada.

A apresentadora detonou especialmente o fato de Bruno ter proposto um acordo para pagamento da dívida - que já soma mais de R$ 90 mil - unicamente para não ter de voltar à prisão. O jogador de futebol teria oferecido R$ 30 mil de entrada e a quitação do restante em parcelas.

"E aí, na hora que falam que vão prender, ele fala: 'eu quero fazer um acordo. Dou R$ 30 mil agora, e aí eu parcelo o resto'. Por que já não deu o dinheiro antes, se tem os R$ 30 mil para dar agora?", questionou Cátia.