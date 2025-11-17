STJ nega pedido de Piovani para que Bruna Biancardi deponha em processo contra Neymar





O Superior Tribunal de Justiça (STJ) indeferiu uma solicitação da atriz Luana Piovani para que Bruna Biancardi prestasse depoimento na ação movida por Neymar contra Piovani. O pedido visava que Biancardi falasse sobre o relacionamento e as alegações de infidelidade envolvendo o atacante. A informação é do colunista Pedro Lopes, do Uol.

O processo em questão foi instaurado por Neymar, que acusa Piovani de injúria e difamação após a atriz ter comentado publicamente a situação, dirigindo termos como "mau-caráter" ao jogador e fazendo declarações sobre supostas traições dele a Biancardi durante o período de gravidez.

A Justiça considerou Piovani culpada pela acusação de injúria, mas absolveu a atriz da acusação de difamação ligada às falas sobre traição. O tribunal justificou a absolvição apontando que o próprio Neymar havia feito um pedido de desculpas público a Bruna Biancardi, e o tema da infidelidade já havia sido amplamente noticiado pela imprensa, configurando um fato de conhecimento geral.

Foi exatamente essa absolvição que fundamentou a recente decisão do STJ. Segundo a corte, o depoimento de Biancardi teria como foco principal as questões de infidelidade, um aspecto que não está mais sob análise no processo, dada a absolvição de Piovani da acusação de difamação.

O processo corre sob segredo de Justiça, e Piovani segue recorrendo da sua condenação por injúria.