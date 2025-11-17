Noivo de Manu Cit é flagrado com mulher em festa; vídeo





MEU DEUS! Acabamos de receber um vídeo do noivo da Manu Cit carregando uma menina após a balada ter terminado pic.twitter.com/JhGfiKGFvD — dailydogarotinho (@dailygarotinho) November 17, 2025

Parece que durou pouco o noivado da influenciadora Manu Cit. Isso porque o noivo dela, o empresário Hernane Ferreira, foi flagrado em uma festa neste fim de semana.

A polêmica ganhou força no fim de semana, quando o perfil Daily do Garotinho publicou a imagem de um homem atribuído a Hernane em uma balada, supostamente sem o conhecimento de Manu.

Segundo a página, a foto foi registrada no sábado (15) por uma seguidora da influenciadora, que teria flagrado o empresário tentando se esconder no local. A fã enviou o registro diretamente para Manu, que agradeceu a atitude. “Obrigada por avisar, Isa! Muito bom saber que, mesmo sem a gente se conhecer, você quis contar isso para mim! Que Deus te abençoe por isso”, respondeu a influenciadora.

Além da foto, o mesmo perfil de fofocas divulgou um vídeo em que Hernane aparece supostamente carregando uma mulher no colo após deixar a festa.

Na manhã desta segunda-feira (17), Manu surgiu nos stories sem a aliança de noivado, alimentando rumores de separação.

Vale lembrar que os dois ficaram noivos em agosto deste ano.