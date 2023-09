STF julga marco temporal como inconstitucional, Cid constrange Forças Armadas e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - STF julga marco temporal como inconstitucional, Moraes critica "agressões" de Gleisi à Justiça Eleitoral, Cid constrange Forças Armadas e outras notícias para começar esta sexta-feira (22).

MARCO TEMPORAL

Por 9 a 2, STF derruba marco temporal das terras indígenas. Decisão de não acatar data da Constituição como referência para demarcações foi comemorada por entidades; possível indenização a produtores rurais ainda será discutida.

Derrubada de marco temporal no STF joga pressão sobre Senado.

MORAES

Moraes rebate Gleisi e critica 'agressões infundadas' contra Justiça Eleitoral. Presidente do TSE divulga nota pública contra declarações da presidente do PT, que questionou existência de corte eleitoral.

GOVERNO LULA

Messias expõe críticas à gestão Dino e avisa que não pretende ir para a Justiça. Advogado-geral da União alega que teria de fazer mudanças na equipe chefiada pelo atual ministro.

ABORTO

STF inicia nesta sexta julgamento sobre descriminalização do aborto até 12 semanas. Ação aponta inconstitucionalidade em artigos do Código Penal; para AGU, análise do tema compete ao Legislativo.

CPI DO 8 DE JANEIRO

Cid constrange Forças Armadas ao delatar consulta de Bolsonaro sobre golpe. Delação à PF cita ex-comandante da Marinha e associa parte da antiga cúpula a trama golpista; ex-presidente nega ações sem respaldo legal.

MERCADO

Itaipu usa R$ 1 bi da conta de luz para fazer política para o PT. Com fim da dívida para construção da usina, custo de geração seria quase metade do valor atual.

PIB

Arrecadação perde fôlego, tem 3ª queda seguida e acende alerta no time de Haddad. Ministro da Fazenda tem meta de zerar déficit em 2024, mas receitas estão em desaceleração.

TRANSFOBIA

Nikolas Ferreira vai responder a mais um processo por transfobia. Justiça de primeira instância em Belo Horizonte acatou ação do Ministério Público.

GUERRA DA UCRÂNIA

Zelenski volta a Washington para pedir mais armas e dinheiro e acaba frustrado. Ucraniano tentou convencer os EUA a liberarem bilhões e mísseis, mas Biden anunciou pacote tímido e pouco promissor.

COTIDIANO

São Paulo pode ter dia mais quente de sua história no fim de semana. Defesa Civil indica que temperatura pode chegar a 38°C na cidade; recorde é de 37,8° em 2014.

CELEBRIDADES

Mansão de Hebe Camargo é vendida por um valor milionário. Filho da apresentadora diz que negociação chegou aos R$ 30 milhões e quantia será divida entre ele e os primos.

COTIDIANO

Após transplante de Faustão, cartórios têm aumento de 128% nos registros do desejo de ser doador de órgãos. Apenas neste mês de setembro foram 80 manifestações nos tabelionatos de São Paulo.

COTIDIANO

Polícia do TO prende pastor apontado como líder de grupo que aplicava o golpe do 'octilhão de reais'. Vítimas receberam promessas de lucros exorbitantes; mais de 50 mil fiéis podem ter sido enganados.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Criminosos roubam R$ 2 milhões em pedras de boi no interior de SP. Cálculo biliar bovino, chamado de pedra de fel, é usado na medicina oriental para tratar doenças respiratórias.