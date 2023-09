Casado, Carmo Dalla Vecchia dá beijão em colega nos bastidores da Globo

A cena começa com um selinho e em seguida os atores protagonizam um beijaço, com direito a língua, ao som de ‘Justify My Love’ de Madonna. O vídeo faz alusão ao beijo gay gravado para a novela, mas a sequência foi descartada.

Carmo Dalla Vecchia compartilhou um vídeo bem ousado com seus seguidores. O ator deu um beijão no ator Domingos de Alcantara, que interpreta seu par romântico na novela ‘Amor Perfeito’

