StayC: Integrantes de grupo de k-pop fazem cover de ‘Penhasco’ de Luísa Sonza

Vários artistas do mundo do Kpop andam cantando e fazendo covers de diversas músicas brasileiras, a mais recente apresentação foi do grupo StayC. Duas integrantes do grupo fizeram um cover de ‘Penhasco’ da Luiza Sonza e o vídeo acabou viralizando nas redes sociais.

As meninas fizeram um vocal incrível e arrasaram na pronúncia que foi quase perfeita. Elas gravaram a música para a série de covers do grupo delas, o 1Thel Worldwide Cover. Assista o vídeo:

stayc singing luísa sonza's penhasco. pic.twitter.com/l3oJG5bGmY — stayc loops (@staycloops) September 24, 2021

O grupo StayC é formado por Sumin, Isa, Yooon, Sieun, J e Seeun. As meninas debutaram ano passado, ou seja, a carreira ainda está apenas no começo. O que pode significar que veremos mais e mais delas no mundo da música.