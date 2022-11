SPFW tem Camila Pitanga na passarela de Angela Brito, minimalista e tradicional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mulher negra de Cabo Verde, a estilista Angela Brito abriu o penúltimo dia de São Paulo Fashion Week neste sábado (19) com certo frisson ao redor da atriz Camila Pitanga, que desfilou um vestido branco.

Valendo-se do imaginário de seu país de origem, a cabo-verdiana radicada no Rio de Janeiro diz querer unir tradição e vanguarda em seu vestuário feito à mão no ateliê. Isto aparece em produções minimalistas e elegantes em vermelho, branco, amarelo, azul, marrom e preto —vestidos combinados com chinelos de plataforma alta e saias com fendas laterais que terminam em babados, por exemplo.

Seu vestuário é basicamente feminino, mas na passarela também se viu um vestido marrom longo combinado com uma bolsa da mesma cor e um outro vestido branco com aberturas que tinha um ar meio Grécia antiga, ambos no corpo de homens.

O sábado ainda tem os desfiles da paulistana Neriage, um vídeo-desfile da ÀLG, marca de streer wear, e a nova coleção da veterana Lenny Niemeyer.