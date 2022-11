Maria Bethânia homenageia Gal Costa no primeiro show depois da morte da amiga

"Peço aos senhores uma chuva de palmas para a voz imortal de Gal", disse a cantora, em turnê com um show de sucessos. De imediato, a plateia do Minas Centro ficou de pé e ovacionou a autora dos álbuns "Índia", de 1973, e "Cantar", de 1974, morta na quarta-feira (9).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua primeira apresentação depois da morte de Gal Costa, Maria Bethânia homenageou a amiga durante um show em Belo Horizonte. Nos telões ao lado do palco, uma foto mostrava as duas cantoras juntas, segurando um microfone.

