Sósia de Richarlison diz que ficou com BBB Tina no lugar do jogador: 'tava doidão'

Depois de Richarlison insinuar que Tina, que está na casa do reencontro do BBB23, pode ter ficado com um sósia seu durante o Carnaval achando que se tratava dele, um dos imitadores do jogador veio a público afirmar que ficou com a famosa.

VEJA: Sósia de Richarlison pede desculpas para o jogador e fala sobre ter ficado com a Tina do #BBB23.

pic.twitter.com/xLtkUxBPMu — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 23, 2023

“Quem ficou fui eu, não foi você não, po.”, disse Felipe Lima, se referindo a Richarlison. “Foi mal, eu tava doidão”.

Inicialmente, o sósia marcado por Richarlison era Matheus Pereira, de 18 anos, que se diz sósia oficial do jogador. O rapaz se empolgou ao ser notado por seu ídolo, mas negou que tenha ficado com a ex-BBB. "Eu não peguei a Tina, não. Nem conheço ela, agora que fiquei sabendo que ela está no 'BBB'", disse.

Com isso, Felipe se manifestou alegando ter sido ele quem ficou com a jornalista e modelo.

Entenda

Desde que Tina afirmou durante a Casa do Reencontro, do BBB23, que ficou com Richarlison no Carnaval de 2023, fãs do jogador tentaram entender a situação, já que ele estava neste período no Reino Unido, jogando como titular pelo Tottenham.

Ao ver a afirmação de Tina, o jogador marcou um de seus sósias insinuando que ela pode ter se confundido. ”@sosiadoricharlison tá aprontando aí né", escreveu.